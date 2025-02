Porto Santo concede apoio financeiro ao atleta Henrique Drumond

O Município do Porto Santo, "no âmbito de sua política de desenvolvimento desportivo, anuncia o apoio financeiro ao atleta hípico Henrique Manuel da Silva Drumond", refere uma nota da autarquia.

"Com o intuito de apoiar e fortalecer o talento local, a autarquia atribui ao atleta, reconhecido na modalidade de equitação, a quantia de 500,00€ (quinhentos euros)", especifica. "Este apoio será destinado a cobrir as despesas correntes e a aquisição do material necessário para a prática da modalidade, além de possibilitar sua participação em provas nacionais e internacionais".

Assim, "a medida reforça a responsabilidade solidária da autarquia na promoção de iniciativas culturais e desportivas, garantindo uma colaboração eficaz e transparente com os recursos disponíveis, a fim de estimular o desempenho de atletas locais em competições de alto nível e fortalecer a imagem do município no cenário desportivo nacional e internacional", explica.

Henrique Drumond, praticante de hipismo, que "representa com dedicação e competência a modalidade de equitação, poderá agora contar com este importante apoio para continuar a sua jornada de sucesso, representando Porto Santo em várias competições e contribuindo para a valorização do desporto na região", acredita a CMPS.