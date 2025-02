D. Estevão Alencastre relembrado hoje em conferência no Porto Santo

As paróquias do Porto Santo assinalaram esta tarde de sábado, através de uma conferencia na igreja da Piedade na ilha dourada, os 100 anos em que D. Estevão Alencastre, um porto-santense, foi ordenado Bispo do Havai.

Susana Caldeira, tem mestrado sobre a emigração madeirense para o Havai, salientou ao DIÁRIO, sobre o tema em causa: "ora este Bispo nasceu em Porto Santo, em 1876, e parte com o seus pais, também porto-santenses, para o Havai, em 1883, tinha seis anos”.

D. Estevão Alencastre “fez no Havai toda a sua escolaridade e aproximou-se da sua missão católica”, entretanto, “tornou-se padre que era um desejo de sua mãe, para depois mais tarde, chegar a ser Bispo e primeiro Bispo no Havai, até lhe chamaram 'The Island Boy', por ele ter crescido nas ilha do Havai”, disse.

"É muito importante para o Porto Santo ter uma referência destas", afirma Susana Caldeira, “porque é de facto uma figura que levou o nome do Porto Santo, Madeira e Portugal, além fronteiras, neste caso para o outro lado do mundo”.

“O Porto Santo ficou conhecido nos jornais, na altura em que morreu fizeram-se muitas reportagens, e sempre focaram a ilha do Porto Santo", conta.

A conferência realizada na igreja matriz teve muitas pessoas a assistir, muitos jovens que estão a frequentar a catequese, o que revela o interesse da população sobre este importante marco para os porto-santenses e o Porto Santo