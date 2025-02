"Temos de inverter o caminho", apela Viriato Soromenho-Marques

Qualquer pessoas consegue perceber que estamos numa encruzilhada, Há uma estrada por onde estamos a ir apressadamente e temos de inverter o caminho. Mas como?

Foi deste modo que Viriato Soromenho-Marques, da Universidade de Lisboa, introduziu o debate Merecer o Futuro I’, que decorre esta manhã no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, no âmbito da ‘Funchal Climate Week'. São oradores António Costa Silva, do Instituto Superior Técnico, e Luísa Schmidt, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

O evento prossegue na parte da tarde, pelas 15 horas, com a conferência ‘Merecer o Futuro II’, que contará novamente com moderação de Viriato Soromenho-Marques, acompanhado desta vez por Filipe Duarte Santos e José Manuel Lima Santos. O painel analisará as mudanças verificadas desde 2008, reflectindo sobre a evolução global e local, novos desafios e estratégias para adaptação e mitigação dos impactos ambientais. A abordagem integrará perspectivas multidisciplinares e procurará apontar soluções práticas para garantir um futuro sustentável.

O encerramento da ‘Funchal Climate Week’ está marcada para as 17 horas e contará com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e do secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa.

O Município do Funchal realiza, entre os dias 17 a 21 de Fevereiro, a ‘Funchal Climate Week’, uma semana que coloca em destaque a temática das alterações climáticas, reunindo figuras de referência em Portugal nesta área.

De referir que, no primeiro dia do evento, foi apresentado o Plano de Ação Climática do Funchal, sendo este o primeiro município da Região Autónoma da Madeira a ter um plano desta natureza.