Roberto Costa é o novo Campeão Regional de Veteranos +50 em Ténis

Com 14 inscritos, decorreu este fim-de-semana mais um Campeonato Regional na 'casa-mãe' do ténis madeirense, a Quinta Magnólia, onde "os Veteranos +50 foram a jogo e disputaram um torneio" da qual saiu vencedor Roberto Costa.

"Na metade superior do quadro, o primeiro cabeça-de-série, Piti Borges (AD Os Profetas) foi travado nas meias-finais por Roberto Costa (Roberto Costa), quarto cabeça-de-série, após ter de retirar devido a lesão quando o resultado marcava 6-0 e 3-0. Na metade oposta, o segundo cabeça-de-série, Nélio Moura (CE O Liceu) chegou à final após vitórias sempre em sets diretos", salienta uma nota da Associação de Ténis da Madeira.

"No encontro decisivo, na tarde de domingo, Roberto Costa foi mais forte e passou a maior parte do encontro na liderança do marcador, o que ajudou a se sagrar no novo Campeão Regional de Veteranos +50 (venceu por 6-3 e 6-1)", conta.

Já "nos pares masculinos, a final voltou a ter os dois finalistas de singulares - Roberto Costa juntou-se a Roberto Mendonça e Nélio Moura a António José Abreu onde a primeira dupla venceu por 6-3 e 7-5, levantando o título. Roberto Costa celebra assim a 'dobradinha'", conclui.