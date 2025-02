PSD garante que irá reforçar Complemento Regional do Idoso

O PSD reforçou, hoje, o seu compromisso com a melhoria das condições de vida dos idosos, destacando a importância do Complemento Regional para Idosos, um apoio criado pelo Governo Regional em 2021, e que, desde a sua criação, "tem beneficiado centenas de pessoas e continuará a ser reforçado nos próximos anos".

O Complemento Regional do Idoso foi criado pelo Governo do PSD para compensar as pensões baixas. Por isso, desde 2021 que o valor atribuído já aumentou mais de 50% e vai continuar a aumentar na próxima legislatura até aos 150 euros mensais Bina Garcês, candidata do PSD-Madeira

Esta é uma medida que já abrange milhares de idosos, mas cujo número de beneficiários o partido pretende que seja alargado, enquanto as pensões não aumentarem a nível nacional. "Os Governos do PSD têm vindo a trabalhar em diversas áreas no sentido de promover mais qualidade de vida a todos, sendo a população idosa também ela abrangida por medidas e políticas multidisciplinares, de que o Complemento Regional do Idoso é um forte exemplo", referiu.

O PSD reafirmou, assim, a sua aposta na protecção social e na valorização dos idosos, garantindo que este apoio continuará a aumentar e a chegar a mais madeirenses nos próximos anos.