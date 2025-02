“Todo o trabalho é importante” para derrubar quase 50 anos de governação PSD

Emanuel Câmara fez intervenção ‘cheia de folgo’ que empolgou a plateia. Mesmo quando confundiu cigarra por cagarra.

O autarca do Porto Moniz apelou ao “trabalho de formiguinha”, que mais não é que “trabalhar diariamente” porque “todo o trabalho é importante”, sublinhou.

Oportunidade para também deixar alerta a todos os autarcas socialistas. “É preciso tomar cuidado com as mesas de voto. Temos que ter representantes em todas as mesas de voto. Temos de ter delegados em todas as mesas de voto”, reclamou.

Revoltado por estar há quase 50 anos com o mesmo regime, com o mesmo governo do PS, pediu que a revolta dos socialistas seja contra quem governa a Região e não internamente. “Temos que estar revoltados não é uns com os outros”.