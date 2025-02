"Não estamos a conseguir reduzir as emissões de CO2", avisa António Costa Silva

Em 17 anos, "mudou muita coisa e mudou para pior". Parece um lugar comum, mas quando colocamos as palavras na boca de António Costa Silva, ex-ministro do Mar e da Economia, e as contextualizamos no âmbito das alterações climáticas, as previsões para o futuro próximos não são auspiciosas.

As emissões de CO2 no planeta no ano 2000 eram â volta de 25 mil milhões de toneladas, no ano passado atingiram 37 mil milhões de toneladas. Cresceram quase 50 por cento", evidencia António Costa Silva, em declarações aos jornalistas, à margem da ‘Funchal Climate Week’, onde intervém esta manhã como orador convidado.

A conclusão é simples: "Apesar dos acordo internacionais não estamos a conseguir reduzir as emissões. A matriz energética mundial continua com uma grande dominação dos combustíveis fósseis e, agora, os EUA tem um presidente que toma posse 10 dias depois da Organização Mundial de Meteorologia ter anunciado que 2024 foi o ano mais quente de sempre".

A governação Trump vem agravar os desafios do combate às alterações climáticas. A isto somam-se guerras em várias partes do globo, incluindo na Europa.

É sobre os desafios que este cenário mundial coloca às sociedade, nomeadamente numa ilha susceptível aos efeitos da subida do nível das águas do mar e outros fenómenos climáticos extremos, que se vai debater ao longo desta manhã.

Foto Hélder Santos/ Aspress

A ‘Funchal Climate Week’ prossegue, hoje, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, dando continuidade ao ciclo de conferências dedicadas às alterações climáticas, desta feita com uma reflexão em torno do tema 'Merecer o Futuro'.

A primeira sessão, ‘Merecer o Futuro I’, é moderada por Viriato Soromenho-Marques, da Universidade de Lisboa e conta com a participação de António Costa Silva, do Instituto Superior Técnico, e Luísa Schmidt, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

A conferência abordará o papel essencial da investigação científica e da responsabilidade individual e colectiva na mitigação das mudanças climáticas.

O evento prossegue na parte da tarde, pelas 15 horas, com a conferência ‘Merecer o Futuro II’, que contará novamente com moderação de Viriato Soromenho-Marques, acompanhado desta vez por Filipe Duarte Santos e José Manuel Lima Santos. O painel analisará as mudanças verificadas desde 2008, reflectindo sobre a evolução global e local, novos desafios e estratégias para adaptação e mitigação dos impactos ambientais. A abordagem integrará perspectivas multidisciplinares e procurará apontar soluções práticas para garantir um futuro sustentável.

O encerramento da ‘Funchal Climate Week’ está marcada para as 17 horas e contará com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e do secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa.

O Município do Funchal realiza, entre os dias 17 a 21 de Fevereiro, a ‘Funchal Climate Week’, uma semana que coloca em destaque a temática das alterações climáticas, reunindo figuras de referência em Portugal nesta área.

De referir que, no primeiro dia do evento, foi apresentado o Plano de Ação Climática do Funchal, sendo este o primeiro município da Região Autónoma da Madeira a ter um plano desta natureza.