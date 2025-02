Lista A vence eleição da Ordem dos Engenheiros Técnicos

Através de um comunicado enviado esta tarde às redacções, a Comissão Eleitoral congratulou-se com a elevada participação dos engenheiros técnicos no acto eleitoral que terminou ontem, 20 de Fevereiro, pelas 22 horas. A lista A (única lista concorrente às eleições), de que é primeiro subscritor e candidato a bastonário José Manuel Sousa, foi, assim, eleita para o mandato referente ao quadriénio 2025-2028, com 96% dos votos expressos.

Votaram um total de 3.050 engenheiros técnicos a nível nacional, o que corresponde a uma taxa de afluência de 18,4% numa eleição que teve uma das maiores participações de sempre.

"Na Secção Regional da Madeira, a participação alcançou 52%, reforçando a confiança depositada na Lista A, liderada pela Engenheira Técnica Débora Santos", refere a nota.

"A Comissão Eleitoral expressou o seu agradecimento a todos quantos colaboraram para este ato eleitoral, em especial, aos membros das assembleias-gerais eleitorais, funcionários e candidatos", remata.