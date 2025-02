Karatecas madeirenses em competição em Alcabideche

Os karatecas da Associação Shotokan Kokusai Karate Santo António participaram este sábado, 22 de Fevereiro, no Karate Open de Alcabideche, Cascais, destinado aos escalões de formação , que decorreu no Complexo Desportivo de Alcabideche.

A competição que reuniu cerca de 410 karatecas.

Quanto aos resultados dos madeirenses, Tiago Bettencourt ficou em segundo lugar no Kata Iniciado Masculino, Liam Reis em terceiro no Kata Pré-Infantil Masculino. Em quinto lugar Amélia Silva no Kata Iniciado Feminino e Santiago Gomes no Kata Juvenil Masculino. Em nono lugar ficou Inês Francisco no Kata Iniciado Feminino.

A competição contou ainda com a participação de Jaden Reis, Kata Iniciado Masculino.