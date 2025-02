PSD realça progressos significativos na mobilidade dos madeirenses

O PSD realçou hoje os progressos significativos na mobilidade dos madeirenses, alcançados em apenas um ano de governação, em contraste com a falta de soluções durante nove anos de governação socialista.

“Apesar de muitos anunciarem murros na mesa, mudanças de forma de estar, a verdade é que num ano de governação do PSD, a mobilidade dos madeirenses conheceu mais avanços, melhorias significativas do que em nove anos do Partido Socialista”, afirmou Bruno Melim.

Entre as principais conquistas, está “a condição de estudante que passa a não ter qualquer limite de idade”, permitindo que todos os estudantes possam beneficiar deste desconto.

Além disso, os madeirenses passam a pagar apenas o valor definido no Subsídio Social de Mobilidade, sem necessidade de adiantar verbas.

O PSD saúda também a introdução do bilhete-corrido para o Porto Santo, que agora inclui os custos da viagem aérea ou marítima, bem como o fim das taxas adicionais nos voos entre a Madeira e o Porto Santo para passageiros que iniciam a viagem no continente. Segundo o candidato, “é também importante destacar nesta matéria aquela que é uma conquista para o Porto Santo".

A partir de agora, o bilhete corrido, como assim se diz, passa a contemplar as viagens tanto aéreas como marítimas, para que o custo seja igual a vento, por isso vai acrescentar valor para aqueles que residem no Porto Santo e passam a estar salvaguardados numa reivindicação que é do PSD Madeira". Bruno Melim

Na mobilidade marítima, o PSD destaca a inclusão no Orçamento do Estado para 2025 do Concurso Internacional para a linha ferry entre a Madeira e o continente, assegurando “um serviço estruturado e sustentável.”

Outra medida relevante é a extensão do Subsídio Social de Mobilidade ao transporte marítimo, permitindo melhores condições de acesso a este meio de transporte.

Apesar destes avanços, o PSD critica a postura de alguns partidos da oposição, que insistem na ideia de um ferry financiado pelo Orçamento Regional.

Em particular, a questão relativa ao Ferry, que foi consagrada no Orçamento de Estado de 2025, que nos governos de António Costa, enquanto muitos dos que hoje querem ser alternativa na madeira tinham responsabilidades governativas, não foram capazes de fazer”. Bruno Melim

O porta-voz desta iniciativa referiu ainda que vê com estranheza o anúncio “com poupa e circunstância” de um acordo entre um partido político e um armador privado para fazer a ligação marítima entre a Madeira e o continente “quando a República assumiu esse compromisso com a Madeira”.

Isto é claramente motivo de suspeição revelando que há um clima de negociatas e conluio entre quem promete uma coisa já assumida pela república e um armador, partes essas que procuram ignorar o compromisso de um concurso público internacional para a escolha de um operador para esta linha. Essa é uma atitude que obviamente repudiamos, em especial,a quem tanto critica os últimos anos de governação". Bruno Melim

Com estas medidas, o PSD reforça o seu compromisso com a mobilidade dos madeirenses, garantindo soluções concretas e estruturadas que beneficiam toda a população da Região.