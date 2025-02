A ausência do presidente e candidato do PSD nos cartazes de propaganda foi um dos alvos da intervenção de Victor Freitas. “Entre as 14 candidaturas há um partido que não tem candidato. O candidato é invisível. Não existe”, concluiu o deputado socialista. Não estranha a ‘omissão’ não apenas pela governação de Miguel Albuquerque, mas sobretudo pelo comportamento que o presidente do Governo Regional teve ao abandonar a Madeira durante dois incidentes graves: Em 2019 foi para o Dubai aquando da queda do autocarro de turismo no Caniço, e em 2024, durante o grande incêndio, foi de férias para o Porto santo com a Madeira a arder.

“Também tinha vergonha de apresentar a minha cara aos madeirenses se tivesse fugido para o Dubai e tivesse ido de férias para o Porto Santo” para questionar “como é possível votar” num candidato que demonstra tamanha frieza.

Dois exemplos “do falhanço da política do PSD”, acusou.

Antes o experiente socialista recordou a histórica noite de 29 de Setembro de 2013, o dia em que “pela primeira vez houve uma mudança na Madeira”, referindo-se à conquista de três Câmaras Municipais: Porto Moniz, Machico e Funchal.

Data que a juntar a outras reforçam a esperança na mudança desejada a 23 de Março.

Sobre as Regionais antecipadas, “não serão eleições fáceis mas são umas eleições que podemos ganhar”, concluiu.