Paulo Raimundo participa na apresentação dos candidatos da CDU

A CDU está a organizar uma sessão para apresentação dos candidatos às próximas eleições regionais, que se realizam a 23 de Março. A iniciativa acontece pelas 18h30, no auditório do Sindicato da Hotelaria da Madeira, à Rua da Alegria, com a presença de Paulo Raimundo.

A sessão pública tem por objectivo apresentar linhas de compromisso e medidas prioritárias assumidas por esta candidatura. A CDU reunirá candidatos e apoiantes numa sessão em que intervirão candidatos regionais, como Edgar Silva, Marco Fernandes e Helena Correia, tendo em conta uma intervenção política de Paulo Raimundo, como dirigente nacional.

Esta iniciativa da CDU terá no seu início uma intervenção de abertura por parte do Mandatário Regional desta candidatura, do escultor Francisco Simões.