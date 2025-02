Lula da Silva diz que será candidato em 2026 se estiver "100% saudável"

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse hoje que se candidatará à reeleição em 2026 se estiver "100% saudável" e "com a mesma energia" que tem agora.

"Se eu me sentir bem e achar que posso ser candidato, serei candidato, mas não é a minha prioridade agora", disse o Presidente de 79 anos numa entrevista a uma rádio local, durante uma visita a Belém para ver os trabalhos de preparação da Cimeira do Clima (COP30), citado pela agência de notícias EFE.

No entanto, disse que tem de "ter consciência" da sua idade avançada e, por isso, não pode "mentir a ninguém e muito menos" a si próprio, acrescentando que ser candidato implica "uma discussão com muitos partidos políticos e com a sociedade brasileira".

"É muito cedo para falar das eleições de 2026", sublinhou Lula, antes de afirmar que ainda pretende "fazer muita coisa" até ao final do seu mandato, que vai no terceiro, de quatro anos.

Lula da Silva, que terá 81 anos quando as eleições presidenciais se realizarem, em outubro de 2026, é apontado pelas sondagens como favorito face a uma direita fragmentada, na sequências das polémicas envolvendo o antigo Presidente Jair Bolsonaro.

Lula tem tido alguns problemas de saúde desde que assumiu o cargo em 01 de janeiro de 2023, o mais recente dos quais aconteceu em dezembro do ano passado, quando foi submetido a uma cirurgia de emergência para drenar uma hemorragia intracraniana resultante de uma queda sofrida em casa, algumas semanas antes.

A operação obrigou-o a passar vários dias nos cuidados intensivos, embora não tenha ficado com sequelas neurológicas, segundo a sua equipa médica.

Em novembro de 2022, pouco depois de vencer as eleições contra Bolsonaro, foi hospitalizado para uma cirurgia relacionada com as cordas vocais e, já em 2023, teve uma broncopneumonia, que o obrigou a adiar uma visita de Estado à China, lembra a EFE.