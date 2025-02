'Força Madeira' acusa partidos de "hipocrisia" na paridade de candidatos

A Coligação Força Madeira, em reação à notícia do DIÁRIO, que diz que a maioria dos partidos concorrentes não cumpriria a lei da paridade, caso esta estivesse em vigor como foi aprovada, mas que acabou por não ser aplicável nas eleições regionais de 23 de março, acusa determinados partidos, sobretudo o PSD Madeira de "hipocrisia".

A coligação, constituída pelo PTP, MPT e RIR, "manifesta o seu profundo repúdio face à hipocrisia de determinados partidos que, apesar de proclamarem a defesa dos direitos das mulheres, não cumprem a Lei da Paridade na composição das suas listas para as eleições regionais da Madeira de 2025", começa por referir.

"Apesar de termos consciência de que a Lei da Paridade ainda não está em vigor na Região, entendemos que todos os partidos deveriam dar o exemplo e respeitar este princípio fundamental de justiça e representação", defende a 'Força Madeira'. "O respeito pela Lei da Paridade é um dever legal e moral, e o seu incumprimento representa um retrocesso na luta por uma sociedade mais justa e equitativa", lamenta.

Assim, a 'Força Madeira' "reafirma o seu compromisso inabalável com a participação equitativa das mulheres na vida política e na tomada de decisões", sendo de realçar que é das poucas candidaturas com uma mulher como cabeça-de-lista, no caso Raquel Coelho (líder do PTP). "As nossas listas foram elaboradas garantindo uma representação justa e equilibrada, cumprindo integralmente a legislação vigente e promovendo a verdadeira igualdade de oportunidades".

Exigimos que os partidos que desrespeitam a Lei da Paridade assumam publicamente a sua incoerência e expliquem aos eleitores as razões pelas quais falham em cumprir um princípio básico de justiça e representatividade. Coligação Força Madeira

E abrange também a oposição, "que deveria representar uma alternativa séria e responsável, demonstra estar alinhada com o PSD, repetindo os mesmos erros e incumprimentos. Ao não garantirem a paridade, demonstram que o seu discurso em defesa da igualdade é apenas retórica vazia, sem reflexo na realidade", acusam.

Para a 'Força Madeira', "a lista de Miguel Albuquerque e o seu PSD Madeira vivem num mundo sem regras, ignorando os princípios democráticos e sociais que regem uma sociedade justa. A sua recusa em respeitar a paridade é a prova de que não querem fazer parte de uma sociedade moderna e igualitária, preferindo perpetuar um sistema baseado no privilégio e na desigualdade."

E termina, salientando que "continuará a defender uma política baseada na transparência, no respeito pelas leis e, acima de tudo, na coerência entre o discurso e a prática".