Elisa Seixas, que reaparece na lista de candidatos do PS às próximas eleições, vê na ausência do presidente do PSD-M nos cartazes de propaganda partidária um indício revelador das muitas dúvidas que diz existir no seio do opositor.

“O próprio PSD tem tantas dúvidas que não se atreve a pôr a figura de Miguel Albuquerque nos seus cartazes”, apontou. “Eles estão confusos e com medo”, concluiu.