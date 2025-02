Liana Reis acusa PS de usar cor idêntica à do RIR nos seus novos cartazes

O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) - que concorre às Regionais de 23 de Março coligado com o PTP e o MPT (coligação 'Força Madeira') - manifestou, hoje, a sua "estupefação pela falta de imaginação patente em cartazes de pré-campanha eleitoral", referindo-se concretamente aos novos cartazes do Partido Socialista (PS).

Numa nota remetida às redacções, a coordenadora do partido, Liana Reis, aponta que "a cor de fundo utilizada é praticamente idêntica à utilizada pelo nosso partido nos cartazes expostos durante a campanha eleitoral das Regionais de 2024", ressalvando que esta é a cor do RIR, "que consta no Acórdão n. 330/2019 do Tribunal Constitucional"

"Apenas podemos considerar que os ditos 'grandes' partidos estão tão pobres em ideias, que se limitam a plagiar as ideias daqueles que realmente fazem a diferença", rematou a dirigente partidária.