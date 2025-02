Exposição revela ligação à natureza através da cerâmica

A Casa da Cultura de Santa Cruz inaugura, esta sexta-feira, a exposição ‘Bioformismo’, uma mostra com várias peças em cerâmica da autoria da artesã e artista Cláudia Teixeira.

Ao DIÁRIO, a autora deu conta de que a natureza foi a sua principal fonte de inspiração para as várias peças que compõem esta exposição, salientando o carácter minimalista que procura imprimir em cada trabalho realizado.

Fazendo valer o seu “olhar mais detalhista”, a ceramista ‘apropriou-se’ de formas, texturas, cores e padrões e procurou dar-lhe a sua interpretação, resultando em peças que descreve como “simples” e “utilitárias”, no que diz ser “uma abordagem muito mais orgânica”.

As peças que vão estar patentes ao público a partir de hoje, às 18 horas, entre utilitárias, decorativas e escultura, foram sendo concebidas ao longo do percurso de Cláudia Teixeira enquanto ceramista, reflectindo, por conseguinte, a sua evolução nessa arte. “O fio condutor entre todas as peças é esta linguagem mais orgânica, as linhas mais sinuosas, porque a natureza não tem linhas retas, ou não desenha linhas retas, e eu gosto dessas linhas mais ondulantes e mais suaves”, aponta a autora.

Nesta que é a será a sua primeira exposição individual, a jovem madeirense realça a utilização de várias técnicas na produção das peças expostas, desde a roda de oleiro, à técnica do rolinho ou à da lastra, para referir apenas alguns exemplos. "A cerâmica é uma arte que se vai aperfeiçoando com o tempo, e quando mais se pratica, mais facilidade temos em produzir determinadas peças", sustenta a ceramista.

Cláudia Teixeira dedica-se à cerâmica a tempo inteiro. , Foto DR

Depois de uma formação superior em arquitectura, Cláudia Teixeira deixou-se cativar pela cerâmica, actividade a que se dedica a tempo inteiro, actualmente. A jovem madeirense, além de ter nas redes sociais uma grande montra para venda das suas peças (claudiateixeiradesign no Instagram), tem uma pequena banca de venda no Mercadinho da Camacha, aos fins-de-semana.

A exposição 'Biomorfismo' abre ao público às 18 horas de hoje, podendo ser visitada durante o horário de funcionamento da Casa da Cultura de Santa Cruz.

Mas há mais a ter em conta na agenda desta sexta-feira.

Agenda

9h00 - final do 9.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos, no Parque Desportivo dos Trabalhadores Dr. Sidónio Fernandes, no Funchal.

10h00 - Funchal Climate Week, com duas conferências ‘Merecer o Futuro’, uma no período da manhã, outra no período da tarde. Além de Cristina Pedra e Miguel Albuquerque, vai marcar presença no evento o secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa. Iniciativa decorre no Centro Cultural e de Investigação do Funchal e contará com um concerto pela Orquestra de Jazz do Conservatório, no enceramento, pelas 17h30.

10h00 – Câmara Municipal da Ponta do Sol recebe a campeã Jéssica Rodrigues.

16h00 - Visita orientada à exposição ‘O Brilho da Porcelana’, com peças da prestigiada marca portuguesa Vista Alegre, no Palácio de São Lourenço.

17h00 - apresentação do torneio ‘Calheta Viva Cup’, organizado pelo Estrela da Calheta Futebol Clube.

17h30 - 3.º TEDxFunchal Salon, que tem como tema ‘Redes Sociais: On/Off?’. São convidados o psicólogo Nelson Carvalho e a influencer Cláudia Moniz. Iniciativa decorre no Centro Comercial Plaza Madeira.

18h30 - inauguração exposição artística ‘Something raw’, de Tiago Rodrigues, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

19h00 - ISAL promove uma mesa redonda, com o tema ‘O Guia-Intérpretes como Embaixador da Paz’, no âmbito do dia Internacional do Guia Intérprete.

21h00 - concerto com o ‘Quarteto de Cordas Atlântico’, no Savoy Palace.

Efemérides

1848 - É publicado o "Manifesto Comunista", de Karl Marx e Friedrich Engels.

1857 - Assinatura da Concordata, com o nome de tratado, entre o Papa Pio IX e D. Pedro V sobre os limites e extensão do padroado de Portugal no Oriente.

1886 - Latino Coelho, membro da Câmara dos Pares do Reino, assume-se republicano em plena sessão parlamentar.

Latino Coelho, no âmbito da sua carreira política, percorreu todo o arco partidário da Monarquia Constitucional., Foto DR

1916 - Grande Guerra de 1914-1918. Começa a Batalha de Verdun, em França, a mais longa e sangrenta do conflito.

1922 - Termina o protetorado britânico no Egito.

1961 - O Presidente francês, Charles de Gaulle, propõe a formação da União Latina mundial.

Charles de Gaulle foi eleito presidente de França em 1958, cargo para o qual foi reeleito em 1965 e manteve até sua renúncia em 1969. , Foto DR

1972 - O Presidente norte-americano, Richard Nixon, inicia uma visita de sete dias à China, a primeira viagem de um Presidente dos Estados Unidos, desde 1949.

1997 - A Assembleia da República aprova na generalidade a alteração à Lei para a despenalização do aborto, alargamento do prazo da interrupção voluntária de 16 para 24 semanas quando o feto apresenta malformação ou doença incurável, apresentada pelo deputado do PS Strecht Monteiro.

2001 - O Papa João Paulo II celebra na Praça de São Pedro o oitavo Consistório do seu pontificado e investe 44 novos cardeais, entre eles os portugueses José Policarpo, patriarca de Lisboa, e José Saraiva Martins, prefeito da Congregação para a Causa dos Santos.

Foto Arquivo/DR

2007 - A Direcção-Geral de Saúde anuncia o segundo caso humano da variante da Doença de Creutzfeldt-Jacob, doença das vacas loucas, em Portugal.

2020 - O cardeal português José Tolentino Mendonça é nomeado pelo Papa Francisco como membro do Conselho Pontifício da Cultura.

2022 - O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconhece a independência dos territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia e insta o parlamento a assinar os tratados que permitirão o apoio militar de Moscovo a estas autoproclamadas repúblicas. Ordena ainda a mobilização do Exército russo para "manutenção da paz" nos territórios separatistas pró-russos no leste da Ucrânia.

Foto Arquivo/DR

