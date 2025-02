Vento forte derruba cartazes em diferentes pontos da Madeira

O vento forte que se faz sentir, hoje, dia 15 de Fevereiro, no arquipélago da Madeira, já provocou a queda de alguns cartazes eleitorais em diferentes pontos da ilha.

É o caso de Machico (como mostra a foto de destaque), mas também do Funchal, onde o vento arrastou os cartazes para a Ribeira de Santa Luzia, como é possível ver nas fotos abaixo:

Até ao início da manhã deste sábado, as rajadas máximas atingiram os 125 km/h às 6h40 no Caniçal, no extremo leste da ilha da Madeira, e às 6h20 em São Jorge, no norte, segundo a rede de estações meteorológicas do IPMA.

Conforme avançou o DIÁRIO, a costa Norte e zonas montanhosas da Madeira, assim como a ilha do Porto Santo encontram-se hoje sob aviso amarelo para vento forte, com rajadas até 80km/h (podendo chegar a 100km/h nas zonas altas).

As condições meteorológicas também já interferiram com o tráfego aéreo no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo:

Avião da Ryanair com destino à Madeira diverge para Lisboa Avião da TAP com destino a Cabo Verde divergido para Funchal

O vento forte motivou também a que o Serviço Regional de Protecção Civil deixasse algumas recomendações aos madeirenses: