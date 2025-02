PSP atendeu 117.521 chamadas em 2024

"No ano 2024, a Central da PSP atendeu 117.521 chamadas, menos 19% do que no ano 2023. Destas chamadas, 87.826 eram falsas (menos 26% do que em 2023), sendo que 10.552 foram classificadas como não enquadráveis dentro do conceito de emergência (menos 19% que em 2023)", revela à imprensa.

"O tempo médio de espera para atendimento cifrou-se nos 10 segundos, enquanto que a duração média para ativação de meios e/ou reencaminhamento para o serviço adequado cifrou-se nos 30 segundos", acrescenta.

O Comando Regional da PSP Madeira alerta a população "no sentido de todos contribuirmos para a redução do número de chamadas falsas verificadas, as quais colocam em causa a rapidez e eficiência de um serviço que se pretende urgente".

Recomenda também aos cidadãos que "utilizem o número 112 para qualquer ocorrência que necessite de uma ambulância, polícia ou bombeiros, desde que se trate de uma situação urgente e que esteja em causa a vida ou a integridade física de alguma pessoa".

O Dia Europeu do 112 celebra-se, anualmente, a 11 de Fevereiro. O seu objectivo é destacar a importância do 112 como número comum de emergência gratuito, numa União sem fronteiras internas.

Na Região Autónoma da Madeira, o atendimento, gestão e encaminhamento de ocorrências provenientes do número 112 é feita pela Polícia de Segurança Pública. As chamadas registadas são classificadas em ocorrências policiais e/ou ocorrências não policiais, sendo neste último caso remetidas para o Serviço Regional de Protecção Civil em simultâneo com a informação recolhida pelo operador.