Grupo Folclore Cultura Popular de Londres comemora hoje 5 anos

O Grupo de Folclore Cultura Popular, fundado pelo madeirense João Ascensão, comemora hoje cinco anos de existência.

Para marcar a efeméride o responsável do grupo disse que organizou um jantar convívio que irá decorrer, esta noite, no salão do Obex Hall, no centro de Londres, que contará com a animação dos cantores Alexus e Diogo Freitas.

O evento está a ter muita procura e contará com as autoridades diplomáticas e o conselheiro das comunidades madeirenses José da Silva.

Está ainda prevista a actuação do grupo de folclore, que reviverá as músicas e danças e cantares tradicionais.

No ano passado, o grupo fez a sua primeira digressão à Madeira, sendo constituído por mais de duas dezenas de elementos, que usam trajes variados oriundos das mais diversas partes da ilha.