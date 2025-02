Marta Freitas disse que o PS-M esteve sempre à altura dos desafios que se colocaram no último ano. “Foram momentos de união e mobilização do partido.”

“Sem cada um de vós nada disto era possível”, disse a secretária-geral cessante, referindo-se aos militantes.

O ponto mais alto do mandato foi, disse, a homenagem feita aos militantes mais antigos do partido.

Marta Freitas disse que também forma reforçados os laços com a estrutura nacional do partido, numa altura em que a Região está mais instável do que nunca e que tem um rosto: Miguel Albuquerque e o PSD.

“A Madeira esteve todo este tempo a ser liderada por uma pessoa que provou não ser digna de confiança”, nem capaz de garantir a estabilidade política da Região.

Na leitura de Marta Freitas o PS-M marcou sempre a agenda política e deu vários exemplos, contando-se ente eles a Moção de Censura que derrubou o Governo (Moção do Chega a que o PS votou favoravelmente).

A dirigente também afirmou que o PS está pronto a governar e deu exemplos de áreas de acção governativa que foram alvo de propostas, nomeadamente na Assembleia legislativa.

O grande objectivo foi ter o partido preparado para todos os desafios políticos. “Vamos mudar a Madeira (…) dar um melhor futuro às actuais e futuras gerações.”