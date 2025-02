O Presidente da Finlândia defendeu hoje que a adesão da Ucrânia à União Europeia (UE) e à NATO é "inegociável", cabendo aos ucranianos esta decisão, e criticou a "fantasia russa", que envolve interesses.

É "inegociável a adesão da Ucrânia à UE e NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte]. É uma decisão que cabe aos ucranianos", afirmou o Presidente finlandês, Alexander Stubb, no último dia da Conferência de Segurança de Munique.

Por outro lado, criticou a "fantasia russa" de uma nova ordem de segurança indivisível, sublinhando que nesta existem "esferas de interesse".

Esta semana, os EUA consideraram que a adesão da Ucrânia à NATO é "irrealista".

Nos próximos dias, as autoridades norte-americanas devem estabelecer conversações com a Arábia Saudita e com negociadores russo e ucranianos para tentar acabar com a guerra.

Para Stubb, antes do início das negociações, a Ucrânia deve receber armamento e a Rússia deve ser pressionada ao máximo, em particular, através de sanções.

Conforme apontou, depois deve seguir-se um cessar-fogo, com trocas de prisioneiros.

O terceiro passo é o início das negociações de paz.

"Provavelmente, vão levar muito tempo, mas este é o momento de se começarem a discutir as questões mais complexas, como o território, a segurança ou a reconstrução", referiu.

Alexander Stubb defendeu ainda que a Europa deve, neste processo, assumir as suas responsabilidades e pensar em formas de trazer valor acrescentado para os EUA.

"Devemos falar menos e agir mais", concluiu.