Marítimo colocou bilhetes à venda para o jogo com a União de Leiria

O Marítimo informa que tem já à venda, nas suas duas lojas oficiais, os bilhetes para o jogo deste sábado frente à União de Leiria.

Os ingressos para o embate com a turma leiriense vão desde os 2 euros para os sócios jovens e sócios estudantes (para todas as bancadas) e ainda para os sócios em geral (apenas para as duas bancadas Topo). Para a Bancada Lateral os associados verde-rubros pagam 4 euros (bancada Lateral) e 6 euros (Central). Já para o público em geral os bilhetes custam 5 euros (bancadas Topo), 10 euros (Lateral) e 15 euros (Central).

Refira-se que os sócios com lugar anual, como habitualmente, têm ingresso gratuito no estádio.

O Marítimo recebe a União de Leiria, no próximo sábado, em jogo da 22ª jornada da Liga 2, agendado para as 15h30.