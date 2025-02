Gonçalo Leite Velho, organizador dos Estados Gerais, foi ao palanque afirmar que a grande conclusão é que “o PS é um partido de Governo e está pronto para governar".

O PS tem pessoas preparadas, garante. Todas representam a capacidade do PS de "unir a sociedade civil".

“Temos capacidade para pensar e resolver”, sublinhou., acrescentando que o partido "sabe desenhar e implementar políticas", diz Gonçalo Leite Velho.

Gonçalo Leite Velho deu exemplo de várias áreas, que vão ao encontro do defendido na moção de estratégia global de Paulo Cafôfo.

O coordenador do Estados Gerais entregou a Paulo Cafôfo uma pendrive (dispositivo informático) com as conclusões dos encontros, num acto a fazer lembrar um compromisso matrimonial.

De seguida foi lida uma mensagem do presidente do PAICV (Cabo Verde).