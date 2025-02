Carlos Pereira não vai ao Congresso no PS-Madeira

O deputado madeirense à Assembleia da República não deverá comparecer ao XXII Congresso regional do PS, que se realiza hoje e amanhã, no Centro de Congressos da Madeira. Nem mesmo a presença do secretário-geral deverá determinar a ida de Carlos Pereira ao encontro dos socialistas.

No entanto, é provável que o deputado se encontre o Pedro Nuno Santos, na Madeira, mas fora do contexto do Congresso.

A não presença de Carlos Pereira no Congresso já se antevia. Além de não ter sido convidado (não tinha de ser, pois tem lugar por inerência enquanto antigo presidente), Carlos Pereira foi argumentando discordar de todo o processo que conduziu às eleições e à marcação deste encontro.