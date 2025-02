PS promete Governo que irá juntar as áreas da Saúde e do Social

Paulo Cafôfo adiantou hoje que, com um Governo do PS na Região, irá haver uma junção das áreas da Saúde e dos Assuntos Sociais, para melhorar a eficiência nestes dois setores.

A informação foi avançada esta tarde, na sequência de uma reunião entre o PS-Madeira e o Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos. Um encontro que serviu para ouvir as preocupações destes profissionais, mas também para apontar aquelas que são as propostas do Partido para esta que será uma das áreas prioritárias para um futuro Executivo socialista.

Perante problemas como a falta de medicamentos, o caos nas urgências (com pessoas apinhadas nos corredores) ou altas problemáticas que acabam por "transformar o hospital num lar para a terceira idade", o presidente do PS-Madeira preconiza uma reestruturação do Sistema Regional de Saúde, a começar pela orgânica do Governo. "Há problemas que são sociais e que a Saúde esta a tratar", constatou, considerando necessária uma articulação entre ambas as valências.

"Com um Governo do PS, iremos juntar a Saúde com os Assuntos Sociais para uma melhor eficiência, tanto da parte social, como da saúde", afirmou, por isso, Paulo Cafôfo.

O líder socialista, cabeça de lista do partido às eleições legislativas regionais de 23 de Março, alertou também para o facto de, neste momento, as prioridades estarem invertidas, já que a entrada no Serviço Regional de Saúde se faz pelas urgências, quando deveria fazer-se pelos cuidados primários, nos centros de saúde. "Não estamos a olhar para a promoção da saúde, nem para a prevenção. Estamos a olhar para a doença e esse é um olhar errado", disse, assumindo o compromisso de, com um Governo do PS, robustecer a Medicina Geral e Familiar nos centros de saúde.

Por outro lado, e tendo em vista resolver as altas problemáticas e dotar o Serviço Regional de Saúde de mais valências, Paulo Cafôfo apontou o objectivo de transformar os hospitais dos Marmeleiros e João de Almada em lares para idosos e tornar o hospital Nélio Mendonça num hospital secundário, com as valências de reabilitação e medicina paliativa, para fortalecer a rede de cuidados continuados.

O presidente do PS-Madeira preconiza ainda uma aposta na hospitalização domiciliária e a implementação de um programa de recuperação das listas de espera, com incentivos aos profissionais de saúde e recurso ao privado, quando esgotada a capacidade do Serviço Regional de Saúde.