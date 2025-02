PS diz que "Governo desvalorizou alertas e negligenciou a prevenção da dengue"

O Grupo Parlamentar do PS emitiu hoje uma nota a acusar o Governo Regional de "ter desvalorizado os alertas feitos pelos socialistas quando questionaram quais as medidas de saúde pública que estavam a ser implementadas para o controle da praga de mosquitos e para a prevenção do surgimento de casos de dengue na Região".

"Em reação às notícias que dão conta de que foram identificados dois casos de dengue na Madeira", a deputada Marta Freitas "critica o silêncio e a negligência do Executivo, nomeadamente da Secretaria Regional da Saúde, sobre esta matéria, o que, como agora se pode constatar, resultou no surgimento de casos da doença", afirma.

Lamenta a deputada que, "depois de terem ignorado os alertas, as autoridades de saúde limitam-se agora a dizer que estes dois casos já não representam qualquer risco para o surgimento de novos mosquitos infetados, o que, mais uma vez, revela a displicência com que estão a tratar esta situação", aproveitando para alertar para "as consequências que daí poderão advir para a saúde pública".

"Recorde-se que, já em outubro do ano passado, face a notícias que davam conta do aumento da atividade do mosquito vetor da dengue, o Grupo Parlamentar do PS solicitou esclarecimentos ao secretário da Saúde sobre quais as medidas de saúde pública que estavam a ser tomadas para prevenir esta situação e que planos tinha o Governo para enfrentar um possível surto da doença, tendo a Secretaria da Saúde desvalorizado a questão, dando a entender que a situação estava controlada", frisam os socialistas.

Mais recentemente, "há menos de duas semanas, quando foi noticiada a presença do vírus da dengue num mosquito no Funchal, e com especialistas a alertarem para a urgência em eliminar o vírus e o vetor antes de chegar o calor", o Grupo Parlamentar do PS, pela voz da mesma deputada voltara a exigir respostas e ação por parte do Executivo, perguntando que plano existe para lidar com este problema e que medidas estavam preconizadas em caso de surto, nomeadamente se se previa a aquisição de vacinas para o efeito, até porque há pessoas que já contraíram a doença no passado e que agora correm o risco de a desenvolverem de forma mais grave", acusa.