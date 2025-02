Tudo pronto para o arranque do XXI Congresso do PS-Madeira

Está a começar o XXII Congresso do PS-Madeira, que se realiza hoje e amanhã no Centro do Congressos da Madeira (Casino).

A sala já cheia e, em breve, vai intervir a presidente a nova Mesa do Congresso, Luísa Paolinelli, eleita nesta manhã.

Os congressistas já elegeram a Comissão de Honra, a Mesa do Congresso e Comissão de Verificação de Poderes.

São esperadas cerca de 450 pessoas, nestes dois dias, sendo 300 delas congressistas eleitos e as demais inerências e convidados.

De seguida serão abordadas questões administrativas e estatutárias.

Por volta do meio-dia, vai intervir a secretária-geral, Marta Freitas.

Este é o Congresso de consagração de Paulo Cafôfo, reeleito a 31 de Janeiro.