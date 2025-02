Chegou ao fim o Curso de Reanimação CardioPulmonar

Decorreu, nos dias 17 e 21 de Fevereiro, no Centro de Simulação Clínica da Madeira, o "Curso de Reanimação CardioPulmonar com Adjuvantes da Via Aérea” para alunos do terceiro ano do Mestrado Integrado de Medicina da UMa.



Este Curso faz parte da formação curricular dos alunos de medicina e proporciona o desenvolvimento de competências técnicas e não técnicas em situações de urgência, permitindo aos alunos o treino e a aquisição das competências necessárias para a correta abordagem das vítimas de paragem cardiorrespiratória com o uso de material e equipamento disponível nas Unidades de Saúde.



O curso coordenado pela médica anestesiologista, Regina Rodrigues, contou com a colaboração dos médicos do Serviço de Anestesiologia do SESARAM.