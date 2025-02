SESARAM promove curso para formadores de medicina

O Conselho Médico da Ordem dos Médicos da Região Autónoma da Madeira, em parceria com o SESARAM, está a promover, desde o dia 19 até ao dia 21 de Fevereiro, o Curso EURACT Leonardo de Nível 1, para formadores de medicina, dirigido a médicos de todas as especialidades.

O curso destina-se a formadores em início de carreira, particularmente no contexto da prática clínica. Os objectivos centram-se na melhoria do ensino ombro-a-ombro, na disseminação de conhecimentos e aptidões pelos participantes nas suas regiões e no desenvolvimento do ensino médico nas suas várias modalidades, desde o ensino pré-graduado ao internato de especialidade e à educação médica contínua, com foco no desenvolvimento profissional contínuo.

Os formadores desta edição incluem as médicas do SESARAM, Ana Teixeira e Tânia dos Santos Teixeira, e os médicos externos Denise Velho, directora clínica dos Cuidados de Saúde Primários da ULS da Região de Leiria; Luís Filipe Gomes, chefe de serviço de MGF e ex-representante de Portugal no EURACT; Marta Marquês, directora de Internato da ARSLVT e Matilde Padrão Dias, directora de Internato de MGF de Lisboa e Vale do Tejo.

Este curso integra-se no projecto do Programa Leonardo da Vinci 'Framework for Continuing Educational Development of Trainers in General Practice in Europe - CEDinGP'. O curso, que decorre no Centro de Formação do SESARAM, é certificado pelo EURACT (European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine).