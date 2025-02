Vaticano anula agenda do Papa para o fim de semana

O Vaticano cancelou hoje os compromissos do Papa no próximo fim de semana devido ao estado de saúde de Francisco, que está há cinco dias hospitalizado com uma infeção respiratória.

"Devido à saúde do Santo Padre, a audiência jubilar de sábado, 22 de fevereiro, foi cancelada" e Francisco não poderá presidir à missa de domingo, anunciou a Santa Sé em comunicado.

O Papa foi hospitalizado desde sexta-feira em Roma para tratar uma bronquite, mas na segunda-feira, o Vaticano admitiu que o pontífice, de 88 anos, apresenta um "quadro clínico complexo".

"Os resultados dos testes realizados nos últimos dias e hoje demonstraram uma infeção polimicrobiana do trato respiratório, que levou a uma nova modificação da terapêutica", referiu o boletim de saúde divulgado na segunda-feira.

A Santa Sé disse ainda que o Papa está sensibilizado pelas muitas mensagens de carinho que está a receber e quis manifestar o seu apoio a todos aqueles que estão hospitalizados.

A missa do Jubileu dos Diáconos, marcada para domingo na Basílica de São Pedro, será realizada pelo pró-presidente da câmara para o Dicastério para a Evangelização, Rino Fisichella.