PS realiza este fim-de-semana o seu XXII Congresso Regional

O PS-Madeira realiza, este fim-de-semana, o seu XXII Congresso Regional. Uma nota enviada pelo partido refere que este será um "momento de consagração da liderança, depois das eleições internas de 31 de Janeiro, e, acima de tudo, de mobilização do Partido rumo às Eleições Legislativas Regionais de 23 de Março."

Na reunião magna socialista, que ao longo deste sábado e domingo reunirá 300 delegados eleitos, aos quais acrescem os delegados inerentes e os convidados, será debatida e votada a moção de estratégia global do reeleito líder do Partido, com o lema ‘Estabilidade e Compromisso’. Documento que, como explica Paulo Cafôfo, agrega as grandes linhas mestras e prioridades governativas do PS-Madeira. “O PS apresenta-se a estas eleições como a verdadeira alternativa e o partido que vai garantir a estabilidade governativa que a Região tanto precisa, assumindo compromissos sérios e responsáveis com os madeirenses para responder às dificuldades que enfrentam”, assinala o líder socialista.

Paulo Cafôfo garante que o partido tem o seu foco apontado à adoção de medidas concretas para dar resposta aos anseios dos madeirenses em áreas prioritárias como o acesso à habitação e à saúde, o aumento dos rendimentos, a educação, a diversificação económica e a valorização do setor primário. “Trata-se de áreas nas quais os executivos do PSD falharam redondamente, mas que, com o PS a governar a Região, serão absolutamente estratégicas”, afiança o presidente do PS-M, salientando que “as pessoas e a melhoria das suas condições de vida estarão no centro da ação governativa”.

“Mais do que prometer, nós vamos fazer. Vamos mostrar que é possível fazer diferente, com novas ideias e novas soluções em prol de todos os madeirenses, e não ao sabor de interesses particulares e partidários”, assevera.

Cafôfo vinca que, com a confiança da população, um Governo do PS irá concretizar medidas de apoio à compra e ao arrendamento de habitação, baixar os impostos (IVA e IRS) para o mínimo, reduzir as listas de espera na saúde, contratar mais profissionais de saúde, assegurar as creches gratuitas para todas as crianças e o fim das propinas para os estudantes madeirenses no ensino superior, criar mais lares (conversão dos hospitais dos Marmeleiros e João de Almada em estruturas residenciais para idosos), aumentar o Complemento Regional para Idosos em mais 1.800 euros por ano, aumentar os rendimentos dos agricultores e renovar a frota pesqueira, entre muitas outras propostas.

É com este espírito de compromisso que o líder socialista apela à união e mobilização, para fazer história na Região, concretizando a alternância governativa e traçando um novo rumo, com uma Madeira mais justa, onde as oportunidades cheguem, efetivamente a todos.

Além da moção de estratégia global de Paulo Cafôfo, serão também apresentadas nove moções sectoriais, a saber: “Diáspora e Comunidades Madeirenses, de Jesús Santana, “Valorização dos Professores e dos outros profissionais da Educação”, de Rui Caetano, “Por uma Madeira mais justa e igualitária: construindo um futuro de oportunidades para tod@s”, de Cátia Vieira Pestana, “Por um Partido inteiro onde todas e todos contam”, de Duarte Caldeira Ferreira, “Democracia, Autonomia e Justiça Social - um compromisso”, de Elisa Seixas, “Por uma economia criativa e um turismo transformacional como pilares do desenvolvimento regional”, de Diogo Goes, “Autarcas 2025: o futuro é agora”, de Isabel Garcês, “Preparados para governar”, de Júlio Curado, e “Madeira: uma Região solidária e justa”, de Sofia Canha.

O XXII Congresso Regional do PS-Madeira terá lugar no Centro de Congressos de Madeira e contará, na sessão de encerramento, com Pedro Nuno Santos, que se desloca à Região, "numa clara manifestação de apoio da direção nacional do Partido à liderança regional e à candidatura às eleições legislativas regionais, neste que é um momento decisivo para o futuro dos madeirenses e porto-santenses", remata a nota enviada.

Será possível acompanhar XXII Congresso Regional do PS-Madeira pela TSF-Madeira este fim-de-semana.