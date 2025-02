Associação de Barmen da Madeira disponível para dar formação a migrantes

Em dia de tomada de posse dos órgãos sociais da Associação de Barmen da Madeira, Alberto Silva, o ‘eterno’ presidente dos Barmens manifestou total disponibilidade da ‘sua’ Associação para dar formação aos muitos migrantes que vieram para a Madeira trabalhar na área de bar e mesa.

“Estamos disponíveis para dar formação [aos migrantes]. Na área de bar e mesa a Associação está de ‘portas abertas’”, afirmou, em jeito de repto dirigido aos hoteleiros.

Fê-lo na presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presente na cerimónia realizada na sede da Associação de Barmen da Madeira.

Há 20 anos na liderança da Associação de Barmen, Alberto Silva acaba de ser reeleito para novo mandato (2025/2028). “Quero ir embora mas não me deixam”, justificou.

Em jeito de balanço ao último triénio, destacou o trabalho dos profissionais que representa “em prol do turismo da Madeira”, um mandato “de muito trabalho e dedicação” que teve como ponto alto a realização, no Funchal, do Concurso Mundial de Cocktails no Outono passado.

Foi o concretizar de um sonho, “trazer o campeonato do mundo pela primeira vez à Madeira”, evento que contou com a participação de barmens de 68 países.

Oportunidade para expressar agradecimento “muito especial” ao Governo regional e à Câmara Municipal do Funchal pelo apoio, sem esquecer “o pequeno apoio” do Município de Machico.

Quanto ao futuro, anunciou a participação da Associação de Barmen da Madeira em concurso nacional já no próximo mês, sendo que o sonho de fazer na Madeira o campeonato nacional fica adiado devido à limitação da oferta hoteleira. “Os [hotéis] mais baratos estão todos cheios e os mais caros, não se conseguia pagar”, justificou.

Prometeu “dar continuidade ao trabalho” que a Associação desenvolvido, ou seja, trabalhar em prol da classe e contribuir para a promoção do destino Madeira, na certeza que “a profissão de barmen tem futuro”, afirmou.

“Sempre fomos bons nisto e vamos continuar a ser”, complementou.