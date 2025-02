Conheça as vagas disponíveis na Universidade da Madeira para o ano lectivo 2025/2026

A Universidade da Madeira vai disponibilizar, no próximo ano lectivo 2025/2026, um total de 714 vagas nos seus diversos cursos, isto no Regime Geral de Admissão. No fundo, são mais 39 vagas do que aquelas disponibilizadas no ano passado.

O curso de Engenharia Informática é aquele que reúne o maior número de vagas, num total de 100. Por outro lado, Engenharia Física e Computacional apenas vai abrir 15 vagas.

A Universidade da Madeira vai leccionar 22 cursos, distribuídos pela Faculdade de Ciências Sociais, Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia, Faculdade de Ciências da Vida, Faculdade de Artes e Humanidades, Escola Superior de Tecnologias e Gestão e Escola Superior de Saúde.

Ciclo de Estudos Vagas Enfermagem 26 Direção e Gestão Hoteleira 36 Artes Visuais 18 Comunicação, Cultura e Organizações 37 Design 33 Estudos de Cultura 34 Línguas e Relações Empresariais 43 Psicologia 30 Biologia 21 Ciclo Básico de Medicina 38 Bioquímica 22 Engenharia Biomédica 22 Engenharia Civil 20 Engenharia Electrotécnica e Telecomunicações 20 Engenharia Física e Computacional 15 Engenharia Informática 100 Matemática 22 Ciências da Educação 29 Economia 37 Educação Básica 25 Educação Física e Desporto 31 Gestão 55

A nível nacional são mais 1.647 vagas em licenciaturas e mestrados integrados nas instituições públicas e privadas, em relação ao ano anterior, num total de 101.789.

A divulgação das vagas com cerca de 2 meses de antecedência permite aos alunos que estudem os cursos, as vagas e se preparem para realizar os exames nacionais necessários para ingresso no curso pretendido.

No próximo ano lectivo, os ciclos de estudo de Educação Básica podem aumentar o número de vagas fixadas no Concurso Nacional de Acesso sem qualquer limite além do Limite Máximo de Admissões e há a possibilidade de as Instituições de Educação Superior aumentarem as vagas dos mestrados de formação de professores após a fixação das vagas agora divulgadas.