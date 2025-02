Rui Coelho formaliza candidatura à Associação de Futebol da Madeira

Rui Coelho formalizou, há instantes, a sua candidatura à presidência da Direcção da Associação de Futebol da Madeira, numa lista única para os vários órgãos sociais.

Acompanhado do mandatário, o conhecido médico pediatra e presidente da Assembleia Municipal do Funchal, José Luís Nunes, bem como muitos outros elementos integrantes da candidatura, Rui Coelho entregou na secretaria da AFM todo o dossier de candidatura que conta com 52 elementos, dos quais 10 mulheres. Além disso, reúne também o apoio de cerca de 70% do universo dos votos, representativos dos cerca de 25 clubes que subscreveram o seu projecto.

Na ocasião, José Luís Nunes fez questão de expressar o seu apoio incondicional ao projecto de Rui Coelho. "Acho que não podia dizer que não, porque é uma pessoa que tem provas dadas na sociedade, na política e agora também na Câmara Municipal do Funchal", disse, sublinhando a confiança no trabalho do candidato e da restante equipa que o acompanha.

Só posso apoiar quem tem vontade de trabalhar, quem tem organização, quem tem visão dos factos, quem tem o know-how. Ele abraçou um projecto com cabeça, tronco e membros (...) e não tenho dúvida nenhuma que vai trazer benefícios para o Desporto da Região José Luís Nunes, mandatário da lista de Rui Coelho

Ver Galeria

Por sua vez, o candidato à liderança da principal entidade que gere o futebol madeirense, Rui Coelho, expressou quais são os principais pilares do seu projecto, que conta com o lema 'Renovar, Construir'. "Essencialmente, promover o futebol madeirense e sermos uma referência a nível nacional", afirmou, destacando o objectivo de elevar o futebol da Madeira, não só em termos regionais, mas também no cenário nacional.

"Estamos a falar nos escalões de formação, estamos a falar na formação dos agentes desportivos, quer dos árbitros, quer dos dirigentes, quer, por exemplo, dos encarregados de educação. Além disso, é necessário aumentar os apoios financeiros aos clubes, uma vez que, os recursos actuais já não são suficientes para cobrir os custos de funcionamento das equipas" afirmou, sublinhando também a importância de investir nas infra-estruturas desportivas. “Vamos ter uma atenção redobrada na questão das instalações, das condições de treino e nas condições dos jogos", garantiu.

Estou aqui para unir. Se quiserem unir e juntar-se a este projecto, serão todos bem-vindos. Temos que nos focar em promover o futebol e a renovação, e construir um futuro melhor para todos Rui Coelho, candidato à presidência da Associação de Futebol da Madeira

As eleições aos órgãos sociais da Associação de Futebol da Madeira estão agendadas para o próximo dia 27 de Fevereiro.