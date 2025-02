Governo satisfeito com a redução considerável da Taxa de Abandono Precoce de Educação e Formação na Madeira

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, esteve presente na cerimónia de entrega de Prémios de Mérito a alunos da Escola Básica e Secundária de Machico, realizada na manhã desta terça-feira, no auditório daquele estabelecimento de ensino.

Na oportunidade, perante os 12 alunos premiados, seus colegas, familiares e professores, Jorge Carvalho relevou os dados estatísticos recentemente divulgados que dão conta da redução considerável da Taxa de Abandono Precoce de Educação e Formação (TAPEF) na Madeira.

Em 2015, a Taxa de Abandono Precoce de Educação e Formação, daqueles que não concluíam o Ensino Secundário, era de 24%, qualquer coisa como 240 alunos em cada mil. Os dados relativos a 2024 colocam essa taxa nos 8,6%, isto é, mais 16 alunos em cada 100 conclui o Ensino Secundário. Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia

O governante aproveitou para realçar que a meta definida pela União Europeia para 2030, neste indicador, é de 10%.

Estamos abaixo dessa meta definida pela União Europeia. A nossa esperança é que, quando chegarmos a 2030, a taxa seja ainda mais baixa. Temos feito um caminho fantástico ao nível da Educação na Região e isso deve-se aos professores, que emprestam diariamente o seu melhor aos alunos, às escolas, que procuram encontrar as estratégias, as metodologias e as soluções para que todos possam atingir o sucesso, e ao compromisso das famílias, que reconhecem o quanto é importante os mais jovens terem uma formação competente e sólida. Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia

De referir que, no ano lectivo 2023/2024, 154 alunos da Escola Básica e Secundária de Machico atingiram o nível de excelência, tendo aquela cerimónia sido circunscrita aos nove melhores de cada ano de escolaridade (no 5.º ano houve um empate entre duas estudantes) do ensino regular e três do ensino profissional. O melhor aluno do 12.º ano foi ainda premiado com 500 euros pela NOS Madeira.