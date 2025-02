Celebre o Carnaval com o Castanheiro Boutique Hotel

No próximo dia 28 de Fevereiro de 2025, o Castanheiro Boutique Hotel organiza uma noite dedicada à celebração do Carnaval, com um programa que inclui um desfile e jantar buffet com música ao vivo.

O programa começa às 18h30 com uma sessão fotográfica para os participantes, seguida do desfile da Associação de Animação Geringonça, fundada em 1987 por um grupo de animadores que pretendiam dar uma nova dinâmica à animação da Madeira. Esta trupe é não só uma das mais antigas da ilha, como também uma das mais marcantes no famoso cortejo de Carnaval do Funchal.

A noite continuará com um ambiente animado a partir das 20h30, quando será servido um jantar buffet, especialmente preparado pelo Chef executivo Maurício Gonçalves, do Restaurante Tipografia. O jantar será acompanhado pela trupe e por música ao vivo.

Não se esqueça de reservar antecipadamente para garantir o seu lugar e desfrutar plenamente de todo o programa de Carnaval que o Castanheiro Boutique Hotel tem preparado para si:

Informação e reservas:

(+351) 291 200 100

[email protected]