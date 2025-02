Criatividade dos melhores 'Trapalhões' vale prémios até 500 euros

Os foliões mais criativos do Cortejo Trapalhão deste ano, que se realiza a partir das 16 horas, de 4 de Março, habilitam-se a ganhar prémios monetários até a um valor de 500 euros.

As inscrições para o "cortejo mais genuíno da Madeira" decorrem no próprio dia do desfile, entre as 14 e as 15:30 horas, na Avenida Sá Carneiro, em frente à Discoteca Vespas.

Nesta edição, a Secretaria Regional do Turismo apresenta as seguintes categorias: Classe Individual ou Par - Crianças (com prémios entre os 50 e 100 euros), Classe Individual ou Par - Adulto (com prémios entre os 75 e 150 euros), Classe Grupo - Melhor Tema (entre os 300 e 500 euros), Classe Grupo - Melhor Animação (entre os 300 e 500 euros), Classe Grupo - Melhor Animação Escola (prémio de 300 euros), Classe Grupo - Melhor Animação Solidária (prémio de 300 euros), Classe Rei Trapalhão e Travesti (ambos com um prémio de 100 euros).

Como é habitual, a cerimónia que elege os melhores 'trapalhões' tem lugar após o Cortejo, a partir das 18 horas, no Largo da Restauração.