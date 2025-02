Banda Municipal do Funchal celebra 175 anos de história

A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses celebra esta terça-feira 175 anos de história. As comemorações contam com a inauguração de uma escultura comemorativa aos anos de história.

Amanhã, pelas 10 horas, será hasteada a bandeira e tocado o hino da Banda e da Marcha do 175.º aniversário. O programa de comemorações continua no próximo sábado, 22 de Fevereiro, pelas 15h45, com um desfile até ao Jardim Municipal do Funchal, sendo inaugurada uma escultura comemorativa do 175º aniversário no Jardim Municipal.

Segue-se a missa na Sé Catedral pelas 18 horas e após esta será realizado o jantar de aniversário.

Para este ano de 2025, a Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses, dará continuidade à sua actividade através da realização de concertos e atividades de caráter associativo estando para já previsto o seguinte:

- 14 a 16 Fevereiro, acantonamento com os elementos da Filarmónica;

- 27 de Abril, no Teatro Municipal Baltazar Dias - Concerto Comemorativo do 175º Aniversário, Tributo a Ennio Morricone, que contará com a participação do Coro de Câmara da Madeira e Solistas;

- Ciclo de Masterclasses a decorrer entre os meses de abril a julho;

- 7 de Junho, passeio de catamarã;

- Entre Julho e Agosto, Oficina Musical "Filarmónicos de Gema", que visa a divulgação da escola de música;

- Em data a agendar, Noite de Bingo Solidário;

- Edição de um livro comemorativo do seu 175º Aniversário.

"2025 será certamente um ano com novos desafios e nós Artistas Funchalenses vamos garantir que a nossa grande instituição continue a crescer e a prevalecer", remata nota enviada.