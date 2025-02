'Musical Happening' e o bandolinista Norberto Cruz na ALM este sábado

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira será palco este sábado, 22 de Fevereiro, pelas, 18 horas, do concerto de improviso com o 'Musical Happening' e o bandolinista Norberto Cruz.

Esta é uma proposta que à partida seria inverosímil, por músicos de formação erudita, mas tem se revelado um sucesso dentro da nossa programação, não só pela qualidade e originalidade da proposta artística, assim como pela procura de um público aderente a estas realizações musicais mais alternativas. Este grupo formado inicialmente por conceito artístico do contrabaixista Gábor Bolba, além de integrar o percussionista Jorge Garcia, nesta ocasião terá como convidado o bandolinista Norberto Cruz.

A integração, pontualmente, de diferentes músicos tem por objectivo conferir aos concertos sonoridades e efeitos sonoros especiais através das inúmeras possibilidades dos seus instrumentos. "Com um misto de improvisação e experimentalismo, todos os concertos são únicos em termos de formato, sonoridades e conteúdos, embalando o público em experiências singulares, fruto do usufruto de atmosferas novas e inesperadas de ambiências rítmicas e sonoras", explica nota enviada.

Neste concerto a criatividade e talento de Gábor Bolba, Jorge Garcia e do convidado Norberto Cruz, irá cativar para uma viagem musical sem destino programado.

Sobre o artista convidado, Norberto Cruz é músico, compositor e maestro. É um reconhecido concertista no bandolim internacional, tendo-se apresentado como solista em Portugal, Itália, Estónia, Bulgária, Espanha, Brasil e Áustria. Desde 2008, é director artístico e maestro da Associação de Bandolins da Madeira, através da qual promoveu e orientou três estágios de orquestra de palheta englobando mais de 70 músicos. A partir de 2016 cria e é diretor artístico do Festival Internacional de Bandolins da Madeira.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.

Os bilhetes têm o valor de 10 euros, com desconto para crianças e jovens. Estes podem ser adquiridos na Loja Gaudeamus – Rua dos Ferreiros, Colégio dos Jesuítas (ao lado da Igreja São João Evangelista) até às 18h desta sexta-feira e amanhã a partir das 17h no local do Concerto – Assembleia Legislativa da Madeira [entrada pela Rua dos Capelistas].