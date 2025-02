Município de Santa Cruz volta a apostar no apoio aos estudantes universitários

O Município de Santa Cruz volta a apostar fortemente no apoio aos estudantes universitários, "sempre com o mais elevado sentido de cumprimento do regulamento municipal que disciplina este tipo de apoio".

Neste contexto, e conforme revela a autarquia, "foi criado uma nova forma de apoio, o apoio a alunos em fase final de formação, o doutoramento, ficando todo o circuito de formação universitária coberto pelo apoio municipal, sob forma de bolsa de estudo".

Para o presente ano lectivo, foram aprovados, por unanimidade, na reunião de Câmara, apoios para a bolsa de estudo ordinária - 582 habilitados, no valor de 274 900,00 euros; bolsa de estudo de mérito - 53 habilitados, no valor de 15 900,00 euros; bolsa de estudo artística - 46 habilitados, no valor de 13 800,00 euros.

A autarquia refere que "para a bolsa de estudo de doutoramento, o apoio ainda não foi concedido, uma vez que nesta reunião foram aprovados os valores de apoio para esse fim, conforme prevê o regulamento municipal, tendo sido aprovado o valor de apoio de 1 500,00 euros e 1 000,00 euros, respectivamente, para os candidatos que estejam nessa fase de formação fora e dentro da RAM".

Foi também aprovado, por unanimidade, a abertura do período de inscrições para o Concurso Santa Cruz em Flor 2025, que decorrerá de 4 de Abril a 5 de Maio de 2025. O concurso é composto pelas categorias: Empreendimentos Turísticos e Alojamento Local; Escolas/Entidades e Instituições sem fins lucrativos com sede no concelho de Santa Cruz; Janelas/varandas; Jardins unifamiliares; Montras e espaços comerciais/empresariais; Quintas.

Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Santa Cruz e tem como objectivo estimular, valorizar e potenciar o comércio local através da dinamização e oferta de um produto turístico que contribua para o fomento e diversidade da programação turística e cultural no município.

É também uma forma de apelar à participação da comunidade em simultâneo com os operadores económicos, que consegue despertar a sensibilidade para a necessidade de preservar e valorizar o Património Natural e Cultural do concelho, recorrendo à dinamização dos seus espaços, por forma a objectivamente atrair um maior número de visitantes.

Foi ainda aprovado, por unanimidade, a abertura do período para submissão de candidaturas ao apoio ao Movimento Associativo 2025, que decorrerá de 3 a 31 de Março.

A autarquia revela que, até à data, esta política permitiu o desenvolvimento de aproximadamente 426 projectos nas diferentes áreas, nos últimos sete anos, distribuídas por 320 entidades num total de 1.178.083,37 euros.

As candidaturas podem ser apresentadas por escrito, sob a forma de projecto fundamentado, pessoalmente, junto da Secretaria-Geral, expedidas por correio registado, com aviso de recepção, para a Câmara Municipal de Santa Cruz, ou através da plataforma do Portal do Movimento Associativo do Município de Santa Cruz [email protected].