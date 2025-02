IPMA prevê queda de neve no sábado

O tempo bonançoso que se tem sentido nos últimos dias deverá mudar a partir de amanhã, com previsão de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira já no sábado.

De acordo com o IPMA, o agravamento do estado do tempo implicará "períodos de chuva, passando a aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde" no sábado, existindo a possibilidade de "queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira a partir da manhã". Um cenário já tinha sido abordado na notícia avançada pelo DIÁRIO na edição impressa de terça-feira (página 2).

Além desta previsão, que vem na sequência da queda de granizo e neve que entre as cotas acima dos 600 até 1000 metros em todo o arquipélago dos Açores, a descida das temperaturas na Madeira poderão também trazer esse tempo mais invernoso.

Por isso mesmo o IPMA já emitiu avisos amarelos para a ondulação de noroeste com 4 a 4,5 metros nas costas Norte da Madeira e ilha do Porto Santo, entre as 6h00 de sábado e as 06h00 de domingo, 15 e 16 de Fevereiro.

Menos estendido no tempo é o aviso amarelo para a "precipitação por vezes forte, que poderá ser acompanhada de trovoada" entre as 21 horas de amanhã, sexta-feira, e as 9h00 de sábado, período no qual o IPMA calcula que pode cair neve devido à diminuição da temperatura.