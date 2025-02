Eu voto! O apelo de Norberto Gomes

"Na nossa sociedade o direito e a responsabilidade do voto é um instrumento conquistado por mulheres e homens que lutaram e ganharam esse direito, que é democrático. Numa sociedade moderna e informada é imperativo que, como postura cultural, votemos para esclarecer os modelos e ideais políticos para a gestão da nossa vida quotidiana. Se nos debruçarmos sobre este assunto, facilmente nos apercebemos que a responsabilidade do voto, e aqueles que nós elegemos, têm uma influência direta nas nossas vidas.

Num Mundo global, como o que vivemos, é categórico que possamos utilizar este direito para de uma forma coletiva darmos uso à nossa escolha. Tudo é resultado das nossas escolhas, podemos pensar que um voto não elege ninguém, mas uma comunidade tem de ter consciência que os atos individuais, se multiplicados por todos os que nos rodeiam, por certo que esse ato coletivo aí terá impacto.

Quanto mais nos afastamos das nossas responsabilidades, menos influência e consciência temos do que nos rodeia e de quem toma decisões com repercussões nas nossas vidas. O compromisso de fazer parte de uma sociedade responsável é acima de tudo uma atitude cívica, quer por respeito às nossas famílias como a todos os que nos rodeiam. Alienar-se desta responsabilidade é menosprezar cada um de nós enquanto indivíduos e permitir que sejam todos os outros a decidirem o que é melhor, à luz das suas convicções, para as nossas vidas.

O ato da escolha em democracia é uma atitude com conceito cultural que é importante que faça parte das nossas vidas como vértice da nossa educação cívica.

Votemos!"

Norberto Gomes