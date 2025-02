Agenda Nacional de Juventude apresentada esta quinta-feira na Região

A reunião ordinária do Conselho de Juventude da Madeira (CJM), que teve lugar esta quinta-feira, serviu de mote para a apresentação, na Região, da Agenda Nacional de Juventude.

No encontro que decorreu no Centro de Juventude do Funchal, e onde participaram 30 representantes de entidades e organizações que actuam na área da juventude, o vice-presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Paulo Santos, teve oportunidade de dar a conhecer aos presentes os objectivos daquele que é tido como um instrumento estratégico que definirá as políticas de juventude em Portugal para os próximos anos.

Neste momento, decorre, por todo o País, o processo de auscultação pública para a construção dessa Agenda e para a qual, ontem, os madeirenses também puderam dar os seus contributos.

A reunião do CJM serviu, também, para abordar outras questões associadas às políticas de juventude, bem como os programas implementados na Região pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, através da Direcção Regional de Juventude.

A ‘Sinistralidade e prevenção rodoviária na RAM' foi outros dos temas aflorados, tendo a PSP, através do subintendente Fábio Castro, apresentado alguns números da realidade regional no que a esse tópico diz respeito.

Presente no encontro de ontem esteve, também, Ana Sousa, que, na qualidade de secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, preside a este órgão consultivo.

No início dos trabalhos, a governante vincou que “estes são momentos de debate de ideias que nos fazem ajustar estratégias e planos com o propósito comum de ajudarmos no processo de emancipação dos jovens”.

Além disso, Ana Sousa fez questão de vincar que o CJM é “um espaço para conhecer novas realidades que complementam a percepção de contextos diferenciados, favorecendo um entendimento holístico das problemáticas em análise”.

O Conselho de Juventude da Madeira, que reúne ordinariamente de quatro em quatro meses, é composto por representantes de secretarias regionais, juventudes partidárias, associações juvenis e estudantis, Conselhos Municipais de Juventude e outros organismos públicos com actuação no sector da juventude.