Funchal Climate Week promove debate sobre 'Merecer o Futuro'

O Funchal Climate Week prossegue, amanhã, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, dando continuidade ao ciclo de conferências dedicadas às alterações climáticas, desta feita com uma reflexão em torno do tema 'Merecer o Futuro'.

Entre os oradores convidados destacam-se Viriato Soromenho-Marques, Luísa Schmidt e António Costa Silva, figuras de referência em Portugal na área das alterações climáticas. A conferência abordará o papel essencial da investigação científica e da responsabilidade individual e colectiva na mitigação das mudanças climáticas, reforçando a importância de uma sociedade mais resiliente.

Dando seguimento ao debate da manhã, a sessão 'Merecer o Futuro II' contará novamente com Viriato Soromenho-Marques, acompanhado desta vez por Filipe Duarte Santos e José Manuel Lima Santos. O painel analisará as mudanças verificadas desde 2008, reflectindo sobre a evolução global e local, novos desafios e estratégias para adaptação e mitigação dos impactos ambientais. A abordagem integrará perspectivas multidisciplinares e procurará apontar soluções práticas para garantir um futuro sustentável.

Os interessados em assistir ao evento podem inscrever-se através do formulário online disponível em https://forms.gle/sCiUchU1wZ8V3hNh9.

O dia encerra com a presença de Cristina Pedra, Presidente da Câmara Municipal do Funchal, e de uma mensagem do Secretário de Estado do Ambiente, seguido de um concerto da Orquestra de Jazz do Conservatório – Escola de Artes da Madeira.