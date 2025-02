Plano de Acção Climática do Funchal com duração até 2030

O Plano de Acção Climática do Funchal tem duração até 2030 e foi construído "de forma sólida". A garantia foi deixada por Nádia Coelho na abertura da 'Funchal Climate Week', que teve hoje início no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

A vereadora com o pelouro do Ambiente relembrou a importância da "luta contra as alterações climáticas", reforçando a necessidade de um "esforço conjunto de todos os países, regiões e cidades", fazendo ainda uma apelo à participação individual nesta causa.

A autarca realçou o que o município do Funchal tem vindo a concretizar para mitigar os efeitos do que é "um dos maiores desafios globais da nossa era". Neste caso, o Plano de Acção Climática do Funchal é o primeiro nos concelhos na Região, "para a construção do Funchal do futuro, pelo que o Funchal será "um exemplo nesta matéria, para os restantes concelhos".

Além disso, a Câmara do Funchal criou uma divisão específica, a Divisão da Conservação da Natureza e Alterações Climáticas, faz parte aa rede adapt.local, que procura trabalhar nas alterações climáticas, participando também na rede europeia Missão e Adaptação às Alterações Climáticas, neste caso, desde 2022, e ainda fazendo parte do Pacto de Autarcas.

Ainda no âmbito do Plano de Acção e para a Energia Sustentável e Clima da Região, o Funchal adquiriu 39 viaturas para a remoção de resíduos e limpeza urbana, "com características mais amigas do ambiente, no valor de 5 milhões de euros e que são um contributo para a diminuição da pegada ecológica da autarquia" e uma forma de maior sustentabilidade.

O controle de espécies invasoras e a reflorestação já resultaram num investimento avaliado em 1 milhão de euros.

A Funchal Climate Week conta, ainda hoje, com uma Prova de Orientação.