"O Funchal regrediu na questão da mobilidade e da sustentabilidade", diz o grupo municipal do PS

A Assembleia Municipal do Funchal realiza, esta tarde, a pedido do Grupo Municipal do Partido Socialista (PS), um debate específico subordinado ao tema 'Mobilidade Urbana Sustentável'.

Um tema que vai "ao encontro dos desafios do Município", começou por dizer o presidente da Assembleia Municipal do Funchal, José Luís Nunes, que assumiu que a actual vereação está atenta a todas as propostas e sugestões, seja da oposição ou dos munícipes.

Andreia Caetano, do PS, o partido preponente, apontou que "o Funchal regrediu na questão da mobilidade e da sustentabilidade. "O Funchal, nestes últimos três anos, não apresentou novas medidas", apontou a socialista, questionando o porquê de as "medidas populistas" tardarem a ir para o terreno.

O debate conta, entre outros, com David Vale, professor especialista em matéria de mobilidade e sustentabilidade; Rui Gonçalves, presidente do Instituto de Mobilidade e Transportes; e Subintendente Fábio Castro, da Polícia de Segurança Pública.

Foi este primeiro que começou por precisar que é "muito difícil mudar a mobilidade das pessoas", daí que seja importante potenciar as respostas dos municípios para as necessidades dos seus cidadãos. A minimização dos custos generalizados do transporte devem ser alvo de estudo.