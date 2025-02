Condições meteorológicas fazem adiar prova de orientação do Funchal Climate Week

Numa nota enviada à comunicação social, a Câmara Municipal do Funchal informa que a prova de orientação no âmbito do Funchal Climate Week, que estava agendada para hoje, às 19 horas, fica reagendada para o próximo sábado, dia 22 de Fevereiro, às 18 horas. Em causa estão as condições meteorológicas previstas para o final do dia desta segunda-feira.

"A CMF agradece, desde já, a atenção e colaboração dos cidadãos com as indicações da Proteção Civil", remata.