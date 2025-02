Arquivos e bibliotecas em debate esta sexta-feira no Funchal

A Casa-Museu Frederico de Freitas recebe, esta sexta-feira, o 3.º Encontro Regional BAD Madeira, uma iniciativa da Delegação Regional da Madeira da BAD – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação.

O encontro deste ano tem como tema ‘Para uma convergência GLAMM e formação’ e reúne vários especialistas da área. Jorge Revez , um dos oradores, vai mostrar como ‘Sem Organização do Conhecimento não há GLAM(our): vocabulários, sistemas e soluções’.

Já Margarida Dias da Silva vai falar sobre ‘Humanidades Digitais para uma convergência GLAM: possibilidades e desafios’. Natércia Xavier, que já foi directora regional da Cultura, vai falar sobre ‘políticas públicas para a protecção e valorização das paisagens culturais: Cartas e Convenções; Testemunhos e Critérios’.

Haverá, ainda, espaço para debates e, também, tempo para falar sobre ‘a formação académica e profissional em Portugal: problemas, desafios e oportunidades’, pela voz de Paulo Batista.

Conforme referiu a organização, em comunicado, o objectivo passa por “privilegiar a reflexão e o debate, incentivando a comunidade de profissionais a conhecer e a reflectir sobre novas tendências de interconexão entre instituições de memória, nomeadamente arquivos, bibliotecas e museus em contexto digital, bem como sobre o acesso à formação graduada e pós-graduada neste domínio”.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta sexta-feira.

Agenda

10h00 – UMAR divulga, em conferência de imprensa, os dados do Estudo Nacional da Violência no Namoro 2025.

10h30 - lançamento da campanha de sensibilização contra a violência no namoro, ‘#ViolênciaNãoExpressaAmor’ , pela Câmara Municipal do Funchal, no Salão Nobre da autarquia.

11h00 - O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas apresenta o ‘Caderno Reivindicativo’ para 2025.

14h30 - Assembleia Municipal do Funchal debate a Mobilidade Urbana Sustentável, encontro que decorrerá na Sala da Assembleia Municipal, no Edifício dos Paços do Concelho.

15h00 - lançamento do livro ‘Meninos de Ontem - Rosto e Memórias’, obra colectiva entre o Centro Social e Paroquial de Santo António e o Grupo Serlima, no Hotel Quinta das Vistas.

15h00 - Ireneu Cabral Barreto recebe, para apresentação de cumprimentos de despedida, o Comandante da Zona da Marítima da Madeira, Capitão-de-mar-e-guerra, Rui Manuel Rodrigues Teixeira, no Palácio de São Lourenço.

16h00 - cerimónia de homenagem aos enfermeiros em exercício no Porto Santo que completam 25 Anos de inscrição na Ordem dos Enfermeiros, como forma de comemorar os anos de dedicação à profissão. Iniciativa acontece na Sala de Conferências da Câmara Municipal do Porto Santo.

16h00 - a Associação Porto da Cruz Trail Team recebe duas carrinhas, no âmbito do OPRAM.

19h00 - prova de orientação ‘Funchal Climate Week’, na Praça do Município.

21h00 – ‘Encontro com o Cinema’ apresenta o filme ‘Chá Preto’, no auditório do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol.

Efemérides

1821 - Manuel Fernandes Tomás faz o discurso em defesa da Liberdade de Imprensa, nas Cortes Constituintes e Extraordinárias, das quais resultará a Constituição de 1822.

1893 - Os Estados Unidos da América anexam o Havai.

1950 - A China e a União Soviética (URSS) assinam, em Moscovo, o Tratado de Amizade válido por 30 anos.

1956 - O primeiro-ministro russo, Nikita Krutschov, denuncia a política de Estaline na conferência do Partido Comunista da URSS.

1984 - O texto final da primeira Lei sobre a despenalização do aborto é aprovado na Assembleia da República, com os votos do PS, PCP, UEDS e MDP.

1997 - Hugo Inácio, adepto do Benfica, é condenado a quatro anos de prisão efetiva pela prática do crime de homicídio por negligência grosseira, no "caso very light". Hugo Inácio lançou um 'very-light' (foguete) que causou a morte de um adepto do Sporting, no jogo da final da Taça de Portugal, entre o Benfica e o Sporting, no Estádio do Jamor, em maio de 1996.

2003 - É anunciado que os cientistas do Instituto Roslin, Edimburgo, Escócia, puseram fim à vida da ovelha Dolly, nascida em 1996 apesar da sua existência só ter sido divulgada em 1997. Uma doença congénita torna impossível a sobrevivência do primeiro mamífero clonado.

2006 - O vírus da gripe das aves (o H5N1) é identificado na Alemanha e na Áustria.

2007 - É emitido na Horta, Ilha do Faial, Açores, o primeiro Cartão do Cidadão.

2008 - Cientistas descobrem um sistema solar muito distante mas com dois planetas semelhantes a Saturno e Júpiter, segundo um estudo publicado na revista cientifica norte-americana Science.

2011 - O Centro de Controlo de Voos Espaciais da Rússia anuncia que o russo Alexandre Smilievski e o italiano Diego Urbina pisaram, pela primeira vez, a "superfície marciana" no quadro da experiência internacional Marte 500.

2015 - O patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, é investido cardeal numa cerimónia na Basílica de São Pedro, no Vaticano, pelo Papa Francisco.

2020 - Covid-19. A ministra da Saúde francesa, Agnès Buzyn, anuncia a primeira morte por coronavírus registada fora da Ásia - um turista chinês de 80 anos que morreu em França.

