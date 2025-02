Furtaram exemplares do DIÁRIO para revenda

Vários exemplares do DIÁRIO têm sido furtados, em diversos locais do concelho do Funchal, o que já motivou reclamações por parte de assinantes.

Alguns subscritores do nosso matutino afirmam que são várias as vezes que o DIÁRIO não chega ao destino, o que tem gerado descontentamento.

Aliás, a situação tem causado também alguma estranheza, pois os assinantes admitem ouvir a moto do distribuidor a parar no local durante a noite e os diários, depois, “desaparecem”.

Segundo foi possível apurar, os DIÁRIOS têm sido furtados por terceiros para revenda. Os indivíduos aproveitam o facto de o distribuidor colocar o matutino por baixo das portas dos assinantes e, com recurso a um arame ou ferro, conseguem furtar os exemplares para voltar a vendê-los na cidade.

O ‘modus operandi’ tem sido o mesmo, tendo o momento sido registado em vídeo.

O DIÁRIO alerta assim os assinantes para estarem atentos a estes casos e, em caso de furto, entrarem em contacto com o Departamento de Circulação do DIÁRIO pela linha gratuita 800200020.